Мужчину задержали за поджог КамАЗа в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в поджоге грузового автомобиля на улице Лидии Зверевой в Приморском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль загорелся утром 27 сентября. Подозреваемого в поджоге удалось задержать на следующий день на Крестовском острове. Им оказался 32-летний электромонтер одной из городских фирм. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.