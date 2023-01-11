11 января 2023, 15:12
Мужчину задержали за организацию наркофермы в квартире в Петербурге
Полицейские задержали мужчину, который устроил в квартире в Санкт-Петербурге незаконную наркоферму. Об этом сообщили «Невские новости».
Молодой человек выращивал плантацию наркотиков в двухкомнатной квартире по улице Лермонтова. В ходе обысков полицейские обнаружили пакет марихуаны и шесть кустов конопли.
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Отмечается, что задержанный сбывал наркотики своим знакомым и использовал запрещенные вещества для личного потребления.
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Наркотики
Санкт-Петербург
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