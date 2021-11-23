Мужчину задержали за ограбление магазина в Краснодарском крае

Мужчина ограбил магазин в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД РФ.

Мужчина угрожал продавщице ножом и заставил ее отдать деньги из кассы. Ей удалось закрыться в подсобке и вызвать полицию.

Грабителя оперативно задержали. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Теперь его могут посадить на срок до 10 лет.