Криминал 10 июля 2023, 11:02 Мужчину задержали за кражу телефона на станции метро «Кунцевская» в Москве МВД: в Москве задержали мужчину, укравшего телефон у женщины на станции метро «Кунцевская» РИА «Новости»

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Полиция московского метрополитена задержала 49-летнего жителя Брянска, подозреваемого в краже телефона на станции метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД.

По предварительным данным, злоумышленник незаметно вытащил мобильный телефон из кармана брюк пассажирки, сидящей рядом в вагоне электропоезда.

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Пострадавшая 24-летняя женщина заметила пропажу лишь некоторое время спустя и тут же обратилась в полицию. По ее оценке, ущерб составил около 57 тысяч рублей.

К моменту задержания подозреваемый успел продать похищенный телефон. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчину заключили под стражу.

Ранее стало известно о том, что в Москве охранник магазина изнасиловал женщину из-за трех пачек масла.