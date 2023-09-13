Криминал 13 сентября 2023, 16:14 Мужчину задержали за кражу денег из прачечной в Москве Полиция задержала в Москве мужчину по подозрению в ограблении прачечной Пресс-служба МВД

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Жителя Москвы задержала полиция по подозрению в краже денег из прачечной на Первомайской улице. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранительных органов, 28-летний мужчина зашел в заведение, увидел, что персонала прачечной в зале не оказалось, подошел к стойке и забрал наличные из кешбокса. При этом он попал на камеры видеонаблюдения.

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Полиция возбудила против подозреваемого уголовное дело по статье о краже. Максимальный срок по ней составляет два года лишения свободы. Молодому человеку избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Материальный ущерб прачечной полностью возместили.

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