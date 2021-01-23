Мужчину задержали за избиение журналиста в Северной Осетии

Журналиста Руслана Тотрова избили неизвестные во Владикавказе. Полицейские уже задержали одного нападавшего, а второго объявят в розыск. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

«Один из участников задержан и доставлен в УМВД России по Владикавказу. Им оказался 40 летний житель села Октябрьское. Также оперативниками установлено, что второй фигурант скрылся за пределами Российской Федерации и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола», — сказано в сообщении.

Все материалы полицейские передали для рассмотрения следователям. По данным СУ СКР по республике, нападение на Тотрова было связано с критическим высказыванием журналиста в адрес руководства Южной Осетии. В итоге мужчина получил челюстно-лицевую травму.

«Незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к нападению», — отметили в ведомстве.

Ранее Тотров записал видеообращение, в котором показал разбитую губу и сломанные зубы. Источник «360» уточнил, что нападение произошло в офисе журналиста, где он снимал видео для своего блога и записывал подкасты.