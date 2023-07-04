04 июля 2023, 13:10
Мужчину задержали за избиение бармена в центре Москвы
МВД: 37-летнего мужчину задержали за избиение бармена у заведения в центре Москвы
Московская полиция задержала 37-летнего мужчину из Тувы, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью работнику бара в центре столицы, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.
По информации ведомства, возле входа в одно из заведений в Малом Палашевском переулке произошла драка. Подозреваемый нанес потерпевшему удары в область лица, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт.
Реклама
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его заключили под стражу.
Ранее приезжего обвинили в избиении двух прохожих у станции метро «Пролетарская» в Москве.
Драки
МВД РФ
Преступления
Алкоголь
Москва 2023
Реклама
Реклама