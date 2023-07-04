Криминал 04 июля 2023, 13:10 Мужчину задержали за избиение бармена в центре Москвы МВД: 37-летнего мужчину задержали за избиение бармена у заведения в центре Москвы istockphoto.com

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Московская полиция задержала 37-летнего мужчину из Тувы, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью работнику бара в центре столицы, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По информации ведомства, возле входа в одно из заведений в Малом Палашевском переулке произошла драка. Подозреваемый нанес потерпевшему удары в область лица, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его заключили под стражу.

Ранее приезжего обвинили в избиении двух прохожих у станции метро «Пролетарская» в Москве.