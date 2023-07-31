Криминал 31 июля 2023, 13:23 Мужчину задержали за драку у ночного клуба в центре Москвы Жителя Москвы задержали за избиение мужчины у ночного клуба в центре города РИА «Новости»

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Правоохранители задержали москвича за избиение мужчины у ночного клуба в центре столицы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Как пояснили в ведомстве, 33-летний мужчина вступил в конфликт с другим посетителем клуба в Протопоповском переулке, ударил его кулаком в голову, а когда тот упал, нанес ему удар ногой. В результате пострадавшего увезли в больницу.

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Устроившему драку москвичу грозит ответственность по уголовной статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В московской прокуратуре подчеркнули, что дело находится на контроле.

Ранее в столице суд начал рассматривать дело об убийстве двух несовершеннолетних девочек, которое совершили более 34 лет назад. Один из подозреваемых уже проходит по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»).