Криминал 29 марта 2024, 13:22 Мужчину задержали в Сочи по подозрению в убийстве, совершенном 24 года назад

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В Сочи задержали 45-летнего мужчину, который в 2000 году до смерти забил пенсионерку молотком. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на ГУУР МВД по Краснодарскому краю.

Молодой мужчина, будучи студентом, снимал квартиру у 75-летней пенсионерки и узнал, что у нее дома есть ювелирные украшения. Он захотел украсть их, но хозяйка застала парня на месте преступления. Тогда он избил пожилую женщину молотком по голове и убежал. От полученных травм пенсионерка скончалась.

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Спустя 24 года подозреваемого удалось задержать, расследование продолжается.

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