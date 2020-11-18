Мужчину задержали в Москве по подозрению в стрельбе в прохожих

По данным НСН, его обвинили в хулиганстве, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Мужчину задержали по месту его жительства.

По данным следствия, у мужчины произошел конфликт с двумя прохожими. В результате он достал револьвер и начал стрелять. Во время происшествия никто не пострадал.