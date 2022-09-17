Мужчину задержали в Ленобласти по подозрению в растлении детей | 360°

Криминал 17 сентября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину задержали в Ленобласти по подозрению в растлении детей ГУ МВД Ленобласти: инспектора по охране труда задержали по подозрению в растлении детей РИА «Новости»

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Полицейские Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста».

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Оперативники получили информацию, что между некоторыми детьми, которым нет 12 лет, есть сексуальные отношения. Один подросток сообщил полицейским, что их научил этому знакомый мужчина.

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Правоохранителям стало известно, что 31-летний инспектор по охране труда в городе Волхов завлекал несовершеннолетних детей в заброшенную постройку рядом с садоводством Ломоносовского района.

Ему помогала 18-летняя сообщница, которая заманивала детей и получала за свою работу небольшие финансовые вознаграждения, написало РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что в Омской области педофил изнасиловал девятилетнюю школьницу и выбил ей все зубы.

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