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    16 ноября 2021, 16:29

    Мужчину задержали после взрыва газа в доме, где погибли его жена и дети в Челябинской области

    СКР по Челябинской области заподозрил мужчину в причинении смерти по неосторожности

    Дарья Морозова

    Мужчину из Челябинской области задержали после взрыва газа в его жилом доме. Там погибли его жена и двое детей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СКР по региону.

    Мужчина подозревают в причинении смерти по неосторожности.

    «Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в ведомстве.

    Правоохранители проводят проверку, чтобы установить его вину в произошедшем.