Мужчину задержали после взрыва газа в доме, где погибли его жена и дети в Челябинской области
СКР по Челябинской области заподозрил мужчину в причинении смерти по неосторожности
Мужчину из Челябинской области задержали после взрыва газа в его жилом доме. Там погибли его жена и двое детей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СКР по региону.
Мужчина подозревают в причинении смерти по неосторожности.
«Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку, чтобы установить его вину в произошедшем.