Мужчину задержали после взрыва газа в доме, где погибли его жена и дети в Челябинской области

Мужчину из Челябинской области задержали после взрыва газа в его жилом доме. Там погибли его жена и двое детей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СКР по региону.

Мужчина подозревают в причинении смерти по неосторожности.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить его вину в произошедшем.