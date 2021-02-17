Мужчину задержали после погони со стрельбой в Ленинградской области

Жителя Карелии задержали после погони со стрельбой в Ленинградской области в ночь на вторник, 16 февраля, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и региону.

Правоохранители потребовали водителя остановиться на улице Маяковского в Приозерске. Уточняется, что он нарушил правила дорожного движения. Но автолюбитель проигнорировал требование и попытался скрыться. После этого началась погоня.

Спустя некоторое время нарушитель столкнулся со служебным автомобилем УАЗ, после чего продолжил движение. Сотрудники полиции на законных основаниях выстрелили один раз в воздух и несколько раз в направлении преследуемой машины.

Авто удалось остановить в поселке Бурнево. 33-летнего гонщика с признаками алкогольного опьянения задержали. От процедуры освидетельствования водитель отказался.