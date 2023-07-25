Криминал 25 июля 2023, 10:44 Мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого на востоке Москвы СК: мужчину задержали в Москве по подозрению в убийстве знакомого на улице Сталеваров

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На востоке Москвы, во дворе жилого дома на улице Сталеваров, произошло убийство. Там нашли тело 36-летнего мужчины. В гибели подозревают его знакомого, которого уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По информации ведомства, тело погибшего нашли с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве задержали знакомого погибшего.

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«В настоящее время фигурант доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступили к его допросу», — говорится в сообщении.

Сотрудники Перовского межрайонного следственного отдела возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

Ранее в Нижегородской области отец забил до смерти обидчика дочери. Тело погибшего нашли зарытым в лесу.