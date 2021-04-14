Мужчину задержали по подозрению в убийстве во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве женщины. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, мужчина, будучи под воздействием запрещенных веществ, напал на свою знакомую. Он ковырял вилкой у нее во рту, пытаясь найти закладку с наркотиками. В результате женщина захлебнулась собственной кровью и умерла от асфиксии. Мужчина вырвал ей язык. Он может провести за решеткой до 15 лет.