Мужчину задержали по подозрению в убийстве в Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил сайт izhlife со ссылкой на республиканский Следком.

Убийство произошло в минувший понедельник. По версии следствия, подозреваемому не понравился шум, который доносился из соседней квартиры, где вместе со своими знакомыми выпивал потерпевший. В результате молодой человек избил соседа до смерти. Правоохранители задержали его.