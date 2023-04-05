Криминал 05 апреля 2023, 23:29 Мужчину задержали по подозрению в убийстве в Тюменской области

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В Тюменской области задержали 57-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Следствие предполагает, что между подозреваемым и его знакомым возникла пьяная ссора, во время которой мужчина прирезал пострадавшего. Он нанес ему удар ножом в область сердца. Ранение оказалось смертельным. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.