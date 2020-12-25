Мужчину задержали по подозрению в убийстве в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве своей 31-летней знакомой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным издания, убийство произошло в начале сентября в поселке Сосново. Злоумышленник убил женщину во время пьяной ссоры и закопал ее труп в лесополосе около деревни Раздолье. Правоохранители поймали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.