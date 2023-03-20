Криминал 20 марта 2023, 17:47 Мужчину задержали по подозрению в убийстве в Красноярском крае

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Его заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА Nation News.

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По данным информагентства, во время совместного распития алкоголя подозреваемый заметил на теле подруги следы побоев. Оказалось, что их оставил его знакомый. Согласно основной версии, это не понравилось мужчине и он избил мужчину, а после зарезал. Фигуранта уголовного дела поместили в СИЗО.