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    22 сентября 2021, 09:39

    Мужчину задержали по подозрению в убийстве супруги из ревности в Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербурге следствие возбудило уголовное дело после убийства молодой женщины. Ее тело было найдено вечером 21 сентября около многоквартирного дома на Коломяжском проспекте.

    Мужчину задержали по подозрению в убийстве супруги из ревности в Петербурге

    По данным РЕН ТВ, мужчина решил расправиться со своей женой на фоне ревности. Уточняется, что женщина работала сексологом и психологом. Во время ссоры он схватил нож и нанес ей несколько ударов, а затем выбросил тело с 13-го этажа.

    Сразу же после преступления мужчина скрылся. Однако через час пришел в полицейский участок и сознался в совершенном убийстве. Следствие выясняет все детали происшествия.