Мужчину задержали по подозрению в убийстве супруги из ревности в Петербурге

В Санкт-Петербурге следствие возбудило уголовное дело после убийства молодой женщины. Ее тело было найдено вечером 21 сентября около многоквартирного дома на Коломяжском проспекте.

По данным РЕН ТВ, мужчина решил расправиться со своей женой на фоне ревности. Уточняется, что женщина работала сексологом и психологом. Во время ссоры он схватил нож и нанес ей несколько ударов, а затем выбросил тело с 13-го этажа.

Сразу же после преступления мужчина скрылся. Однако через час пришел в полицейский участок и сознался в совершенном убийстве. Следствие выясняет все детали происшествия.