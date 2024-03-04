04 марта 2024, 13:40
Мужчину задержали по подозрению в убийстве сожительницы в Петербурге
Сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.tv.
По предварительным данным, местный житель состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 45-летней женщине. От полученных травм потерпевшая скончалась, ее тело обнаружили в квартире дома по проспекту Косыгина.
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Отмечается, что подозреваемый уже был неоднократно судим, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург
Убийства
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