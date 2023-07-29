Криминал 29 июля 2023, 12:04 Мужчину задержали по подозрению в убийстве бывшей жены на востоке Москвы Подозреваемого в убийстве 40-летней женщины на улице 9-я Парковая задержали в Москве

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Сотрудники полиции задержали по подозрению в убийстве женщины в Восточном округе столицы ее экс-супруга. Во время допроса он признался в содеянном, сообщили в главке Следственного комитета Москвы.

В ведомстве уточнили, что после обнаружения трупа женщины на востоке столицы возбудили уголовное дело об убийстве. Спустя несколько часов 42-летнего подозреваемого удалось найти и задержать. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Вскоре следствие попросит суд о аресте задержанного.

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В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что 28 июля вечером рядом с жилым домом на улице 9-я Парковая нашли зарезанную 40-летнюю женщину. Предположительно, ее ранил ножом в грудь пьяный бывший муж из-за ревности. Потерпевшая скончалась на месте.

Ведомство также показало видео с моментом убийства. На кадрах видно, как к спокойно идущей около дома женщине подбегает мужчина и сбивает ее с ног. Через некоторое время на помощь потерпевшей сбежались прохожие, но спасти ее уже не смогли.

Ранее ревнивый муж казнил свою жену средь бела дня в Нижнем Новгороде. СК возбудил уголовное дело.