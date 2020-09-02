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    02 сентября 2020, 14:00

    Мужчину задержали по подозрению в мошенничестве в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге правоохранители задержали уроженца Закавказья, которого заподозрили в телефонном мошенничестве. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, в доме задержанного обнаружили 20 СИМ-карт, более 10 банковских карт, пять мобильников, а также несколько тетрадей, где содержались сведения о его предполагаемых жертвах.

    Мужчину подозревают в причастности к хищению денег от имени высокопоставленных сотрудников различных служб и ведомств. Возбуждено уголовное дело.

    Новости SMI.FM