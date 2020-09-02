Мужчину задержали по подозрению в мошенничестве в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали уроженца Закавказья, которого заподозрили в телефонном мошенничестве. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, в доме задержанного обнаружили 20 СИМ-карт, более 10 банковских карт, пять мобильников, а также несколько тетрадей, где содержались сведения о его предполагаемых жертвах.
Мужчину подозревают в причастности к хищению денег от имени высокопоставленных сотрудников различных служб и ведомств. Возбуждено уголовное дело.