Мужчину задержали по подозрению в мошенничестве на Ставрополье

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Nation News.

За помощью к полицейским обратился руководитель одного из районных отделов соцвыплат. Он рассказал, что местный житель обманным путем получает пенсию по инвалидности. По данным информагентства, подозреваемый подделал себе документы о наличии у него II группы инвалидности. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.