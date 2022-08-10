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    10 августа 2022, 20:12

    Мужчину задержали по подозрению в мошенничестве на Ставрополье

    Артур Блянихов

    В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Nation News.

    За помощью к полицейским обратился руководитель одного из районных отделов соцвыплат. Он рассказал, что местный житель обманным путем получает пенсию по инвалидности. По данным информагентства, подозреваемый подделал себе документы о наличии у него II группы инвалидности. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.