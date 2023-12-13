Криминал 13 декабря 2023, 14:01 Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании подростка на юго-западе Москвы Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали на юго-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней на юго-западе Москвы. Против него возбудили уголовное дело, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемый — уроженец Республики Таджикистан, который, находясь в квартире одной из многоэтажек, изнасиловал 15-летнюю девочку. Он был другом семьи потерпевшей.

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В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об аресте. Расследование продолжается.

Ранее по похожему делу в Москве задержали еще одного мужчину. По версии следствия, он домогался до 13-летней девочки. Против него возбудили дело по статье о развратных действиях.