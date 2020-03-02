Мужчину, взявшего в заложники собственную семью, задержали в Казани

Ночью 2 марта мужчина удерживал жену и двух малолетних дочерей. Он угрожал взорвать в квартире газовый баллон, если ему не дадут деньги, алкоголь и наркотики.

Заместитель начальника городской полиции, психологи и сосед семьи вели долгие переговоры с мужчиной.

Как сообщил портал «Утро.ру», силовикам удалось освободить заложников и задержать злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело о захвате заложников.