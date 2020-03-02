    02 марта 2020, 23:43

    Мужчину, взявшего в заложники собственную семью, задержали в Казани

    Ирина Нагайникова

    32-летний житель Казани удерживал в заложниках собственных жену и детей. Мужчину задержали силовики, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу СКР по Татарстану.

    Ночью 2 марта мужчина удерживал жену и двух малолетних дочерей. Он угрожал взорвать в квартире газовый баллон, если ему не дадут деньги, алкоголь и наркотики.

    Заместитель начальника городской полиции, психологи и сосед семьи вели долгие переговоры с мужчиной.

    Как сообщил портал «Утро.ру», силовикам удалось освободить заложников и задержать злоумышленника.

    Возбуждено уголовное дело о захвате заложников.