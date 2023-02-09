Криминал 09 февраля 2023, 18:37 Мужчину, вытолкнувшего свою возлюбленную из окна, задержали в Петербурге

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Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который в ходе конфликта вытолкнул свою избранницу из окна квартиры. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Женщина выпала из окна второго этажа дома на проспекте Королева. Пострадавшую госпитализировали со множеством ушибов.

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Отмечается, что женщину вытолкнул ее избранник, с которым они распивали спиртные напитки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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