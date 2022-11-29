Криминал 29 ноября 2022, 16:55 Мужчину выбросили из окна в Хабаровске

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В Южном районе Хабаровска обнаружили труп мужчины, которого выбросили из окна. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Горожанин погиб в ночь с 28 на 29 ноября. Он выпивал вместе со знакомой парой. В какой-то момент он решил сделать несколько комплиментов 34-летней возлюбленной своего знакомого. Однако это не понравилось не только самому мужчине, но и женщине. Возникла ссора, в ходе которой они зарезали собутыльника и выбросили его с шестого этажа. Возбуждено уголовное дело.