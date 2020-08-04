Полиция нашла подростков, которые избили мужчину в Подмосковье

Полиция установила личности подростков, избивших мужчину в Московской области и зафиксировавших все на видео. В отношении их родителей также составлены административные протоколы.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону, полиция сейчас проводит проверку по факту избиения.

Ранее в Сети было распространено видео. На кадрах можно увидеть, как двое несовершеннолетних избивают мужчину. Тот лежит на земле и не сопротивляется.

«Установлены личности двух несовершеннолетних, 2007 и 2005 годов рождения, причастных к избиению гражданина на видео. На родителей подростков составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Кирова задержали 15-летнего подростка. Для того, чтобы доставить юношу в отделение, они запихали его в багажник автомобиля после того, как у них с ним произошел конфликт. СК по Кировской области завело уголовное дело против полицейского и его коллег.