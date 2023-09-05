Криминал 05 сентября 2023, 14:17 Мужчину в Москве приговорили к трем годам колонии за мошенничество с лекарствами Суд в Москве дал курьеру три года колонии по делу о мошенничестве с лекарствами РИА «Новости»

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Суд в Москве приговорил мужчину к трем годам колонии за мошенничество с лекарствами. Ущерб от его действий составил более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Тверской районный суд вынес приговор по уголовному делу против 35-летнего Закира Шакирова. По данным следствия, он вступил в преступный сговор с другими соучастниками и предложил жителю Москвы приобрести лекарственные препараты зарубежного производства. Злоумышленники сообщили заведомо ложные сведения о свойствах медикаментов и предложили их по цене, значительно превышающей реальную рыночную стоимость. Деньги за лекарства потерпевший должен был передать курьеру.

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Шакиров, выполнявший роль курьера, дважды доставил БАДы потерпевшему и получил от него суммы в 102 и 186 тысяч рублей соответственно.

Осознав, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий Шакирова задержали после получения денег за очередную партию БАДов.

Мужчина признал вину в совершенном преступлении и возместил материальный ущерб потерпевшему. Суд, учитывая позицию прокурора, приговорил Шакирова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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