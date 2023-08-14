Криминал 14 августа 2023, 18:22 Мужчину в Москве приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство жены Прокуратура Москвы: мужчину приговорили к 11 годам строгого режима за убийство жены Прокуратура России

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Вечером 3 декабря 2022 года мужчина совершил несколько выстрелов в жену, сидящую в машине Peugeot на парковке на улице Вешняковского в Москве. Суд признал его виновным и вынес приговор, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина использовал переделанный из сигнального в огнестрельный револьвер. Мужчина произвел четыре выстрела в область головы, туловища и конечностей супруги. От полученных ранений 30-летняя женщина скончалась.

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«Суд признал подсудимого <…> виновным по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“) и части 1 статьи 222 УК РФ („Незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношения оружия и боеприпасов“)», — говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и удовлетворил гражданский иск брата погибшей о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Ранее московские полицейские задержали подозреваемого в убийстве двадцатилетней давности.