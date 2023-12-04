Криминал 04 декабря 2023, 14:29 Мужчину в костюме гусара задержали при попытке кражи кроссовок в Москве Росгвардия задержала «гусара», пытавшегося украсть кроссовки из театра в Москве

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В Москве задержали мужчину в костюме гусара, пытавшегося украсть кроссовки в Театре Наций. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росгвардии.

С утра патрулировавший территорию экипаж ведомства получил сигнал тревоги из одного из охраняемых объектов культуры в Петровском переулке. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где и задержали 32-летнего уроженца Саратова.

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Как стало известно во время следствия, мужчина залез по водосточной трубе на второй этаж театра, разбил окно и влез в помещение. Там мужчина обнаружил новые кроссовки, переобулся в них и попытался уйти с места преступления.

«Благодаря оперативным действиям росгвардейцев скрыться с похищенным у злоумышленника не получилось», — подчеркнули в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что фигурант уже ранее был судим за разбой.

Ранее двух подозреваемых в краже денег из банкомата арестовали в Москве.