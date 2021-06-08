Мужчину в Ивановской области посадили за убийство младенца

Жителя Ивановской области приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство собственного грудного ребенка. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Мужчину не устраивало, что ребенок плакал, и он дважды ударил младенца кулаком. Потом мужчина испугался наказания и не стал вызывать скорую помощь.

Жене он сказал, что нечаянно уронил ребенка во время купания, и с ним все в порядке. Позже младенца доставили в больницу, но он умер.

Убийцу приговорили к 12 годам тюрьмы.