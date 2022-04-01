Мужчину в федеральном розыске задержали в Новом Уренгое

Сотрудники ДПС остановили мужчину в Новом Уренгое. Оказалось, что он находится в федеральном розыске. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Мужчина совершил преступление в другом регионе и должен был находиться под арестом. Его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Краснодарском крае задержали 44-летнего жителя Белгородской области, у которого при себе оказались запрещенные вещества. Его знакомая попыталась подкупить одного из полицейских, чтобы помочь мужчине избежать уголовной ответственности.