Эксклюзив 11 августа 2023, 23:37 «Мужчину уносили в скорую». Очевидица рассказала о последствиях массовой драки на карьере в Ленобласти «360»: пострадавшего при драке на карьере в Ленобласти унесли в машину скорой Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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Одного из пострадавших при драке на Пугаревском карьере в Ленинградской области унесли в машину скорой помощи после конфликта. Об этом сообщила «360» свидетельница событий Елизавета.

Женщина сообщила, что саму драку не видела. Она приехала на Пугаревский карьер после того, как конфликт завершился.

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«Видели только, как одного мужчину уже в скорую уносили, и все. И куча машин скорой помощи и полицейских. А дальше со слов очевидцев услышали, что с ножом какие-то проблемы были, еще перестрелки», — рассказала Елизавета.

По ее словам, пострадавшего несли к машине скорой помощи на носилках. Очевидица также увидела кровь в некоторых местах и примятые полянки, но распознать точное место происшествия не смогла. Елизавета добавила, что впервые столкнулась с таким на Пугаревском карьере.

«Обычно приезжаем, там все в порядке — все купаются, шашлычки жарят и все», — отметила женщина.

Участников драки задержали

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что уголовный розыск задержал участников драки. Одним из них оказался 25-летний мужчина, его взяли по месту жительства в квартире на Русановской улице в Невском районе.

Еще трех участников конфликта задержали в квартире на Джанкойской улице во Всеволожске. Ими стали уроженцы одной из стран Средней Азии 31, 32 и 34 лет. Мужчины приходятся друг другу родственниками.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые работают на Софийской овощебазе. По данным полицейских, причиной драки стал давний конфликт между соотечественниками.

После проишествия 33-летнего и 36-летнего пострадавших госпитализировали с ножевыми и травматическими ранениями. Еще один участник конфликта, 31-летний гражданин другой страны, покинул медучреждение после того, как получил помощь.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители выясняют, какую роль сыграл в драке каждый из задержанных.