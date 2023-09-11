11 сентября 2023, 14:35
Мужчину, укравшего кассовый аппарат с миллионом рублей, задержали в Москве
Полиция Москвы задержала мужчину, укравшего кассовый аппарат с миллионом рублей
В Москве сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, который похитил кассовый аппарат с более чем миллионом рублей наличности. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД России.
По данным ведомства, молодой человек в ночное время проник в офис компании на улице Образцова через открытую служебную дверь и похитил кассовый аппарат. Затем он скрылся с места происшествия. Его задержали во 2-м Вышеславцевом переулке.
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МВД возбудило уголовное дело по статье о краже, мужчину заключили под стражу.
Следствием ОМВД России по району Марьина Роща г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Пресс-служба ГУ МВД
Ранее 19-летнего студента заподозрили в краже денег из магазина обуви в Москве. Предположительно, он обокрал магазин, в котором работал.
МВД РФ
Москва 2023
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