Криминал 11 сентября 2023, 14:35 Мужчину, укравшего кассовый аппарат с миллионом рублей, задержали в Москве Полиция Москвы задержала мужчину, укравшего кассовый аппарат с миллионом рублей РИА «Новости»

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В Москве сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, который похитил кассовый аппарат с более чем миллионом рублей наличности. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, молодой человек в ночное время проник в офис компании на улице Образцова через открытую служебную дверь и похитил кассовый аппарат. Затем он скрылся с места происшествия. Его задержали во 2-м Вышеславцевом переулке.

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