04 декабря 2023, 15:30
Мужчину, укравшего из дома золото на сумму свыше миллиона рублей, задержали в Южноуральске
Сотрудники полиции задержали мужчину, который вынес из частного дома в Южноуральске золото и деньги на сумму около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, задержанный вскрыл дверной замок и проник в дом, пока хозяева находились в кинотеатре. Украденные драгоценности он продал, вырученные деньги успел потратить на свои нужды.
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Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Кражи
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