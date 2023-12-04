Криминал 04 декабря 2023, 15:30 Мужчину, укравшего из дома золото на сумму свыше миллиона рублей, задержали в Южноуральске

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали мужчину, который вынес из частного дома в Южноуральске золото и деньги на сумму около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, задержанный вскрыл дверной замок и проник в дом, пока хозяева находились в кинотеатре. Украденные драгоценности он продал, вырученные деньги успел потратить на свои нужды.

Реклама

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.