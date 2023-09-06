Криминал 06 сентября 2023, 17:19 Мужчину, угрожавшего ножом таксисту, задержали на юго-востоке Москвы Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом таксисту на юго-востоке Москвы Росгвардия

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На юго-востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который угрожал ножом водителю такси из-за требования оплатить поездку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

В ведомстве уточнили, что происшествие произошло в Привольном проезде. Водитель такси обратился за помощью к сотрудникам Росгвардии, рассказав, что пассажир отказался оплатить поездку.

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По словам таксиста, в ходе словесной перепалки с пассажиром тот извлек нож и начал угрожать водителю.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Московской области. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

Ранее мужчина напал с ножом на грибников в лесу рядом с подмосковной Истрой. Одного из пострадавших с серьезными ранами доставили в больницу.