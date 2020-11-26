Мужчину убили и закопали на даче под Пензой

По данным правоохранителей, они вдвоем отдыхали на даче. Потом между ними возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила молотком мужчину и закопала его труп во дворе. Тело обнаружил ее отец и вызвал полицию.

Сама женщина рассказала, что это была самооборона. Ее приговорили к девяти годам тюрьмы.