Мужчину убили и закопали на даче под Пензой
Женщину признали виновной в убийстве знакомого на даче под Пензой. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным правоохранителей, они вдвоем отдыхали на даче. Потом между ними возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила молотком мужчину и закопала его труп во дворе. Тело обнаружил ее отец и вызвал полицию.
Сама женщина рассказала, что это была самооборона. Ее приговорили к девяти годам тюрьмы.