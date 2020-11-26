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    26 ноября 2020, 17:40

    Мужчину убили и закопали на даче под Пензой

    Дарья Морозова

    Женщину признали виновной в убийстве знакомого на даче под Пензой. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    По данным правоохранителей, они вдвоем отдыхали на даче. Потом между ними возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила молотком мужчину и закопала его труп во дворе. Тело обнаружил ее отец и вызвал полицию.

    Сама женщина рассказала, что это была самооборона. Ее приговорили к девяти годам тюрьмы.