Мужчину, совершившего убийство жителя Краснодара из-за долгов 25 лет назад, задержали

Злоумышленника, подозреваемого в убийстве 25-летней давности в Краснодаре, обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

8 июля 1996 года в одной из многоэтажек Краснодара обнаружили тело 25-летнего мужчины. У него зафиксировали четыре огнестрельных ранения. Следователи возбудили уголовное дело, после чего вычислили подозреваемого — 31-летнего местного жителя.

Однако после случившегося мужчина покинул место преступления. Обнаружить его удалось лишь осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. В городе мужчина проживал под поддельными документами. Свою вину злоумышленник признал.