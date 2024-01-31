Криминал 31 января 2024, 19:14 Мужчину, совершившего убийство 24 года назад, нашли в Ростовской области

Читать 360tv в

В Ростовской области правоохранители отыскали мужчину, который еще в 1999 году был замешан в убийстве троих человек в Волгодонске. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

Более 20 лет назад в дом к женщине пришли четверо преступников. Они решили избавиться от хозяйки и ее детей, а затем вынести ценные вещи. В итоге злоумышленникам удалось найти всего 240 рублей и золотое кольцо.

Реклама

Трое преступников были задержаны сразу, а четвертый 24 года скрывался на территории Ростовской области.