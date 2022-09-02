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04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

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04 сентября 2022, 09:39

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04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Криминал

02 сентября 2022, 19:33

Полицейские Санкт-Петербурга поймали мужчину со свертком наркотиков

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, у которого при себе оказался сверток с запрещенным веществами. Об этом сообщил «Петроград».

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Мужчину задержали в Красногвардейском районе. Задержанным оказался 35-летний безработный местный житель. Полицейские обнаружили у него чуть больше килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Наркотики

Санкт-Петербург

Задержания

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