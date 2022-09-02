Криминал 02 сентября 2022, 19:33 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские Санкт-Петербурга поймали мужчину со свертком наркотиков

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, у которого при себе оказался сверток с запрещенным веществами. Об этом сообщил «Петроград».

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Мужчину задержали в Красногвардейском районе. Задержанным оказался 35-летний безработный местный житель. Полицейские обнаружили у него чуть больше килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

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