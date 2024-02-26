Криминал 26 февраля 2024, 18:15 Мужчину, сбежавшего от конвоиров через окно автозака, поймали полицейские Сургута

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Полицейские Сургута задержали 32-летнего мужчину, который сбежал из автозака по дороге в суд. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Мужчину везли в суд после употребления запрещенных веществ и мелкого хулиганства. Его ненадолго оставили в автозаке одного, а когда правоохранители вернулись, что увидели, что задержанный сбежал. Однако уже на следующий день беглеца поймали.

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