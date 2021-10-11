Мужчину с самодельной бомбой задержали в Златоусте

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержала в Златоусте. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские провели у задержанного обыск, в ходе которого обнаружили самодельное взрывное устройство.

«В одной из квартир по улице Свердлова полиция задержала находившегося в федеральном розыске за совершение кражи 35-летнего мужчину. Это местный житель. При досмотре у него был обнаружен самодельный боеприпас. Злоумышленник заключен под стражу», — заявили в ведомстве.

Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.