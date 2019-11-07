Мужчину с пневматической винтовкой задержали возле школы в Туле

Охранник тульской школы обратился в Росгвардию и сообщил, что к учебному заведению приближается мужчина с оружием. На место приехала группа задержания.

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Вневедомственная охрана Росгвардии задержала мужчину. Установлено, что это 21-летний житель Воронежа. При осмотре у него действительно обнаружилось оружие — «изделие, конструктивно схожее с пневматической винтовкой». Мужчина был передан следственно-оперативной группе. Начата проверка.

«Благодаря бдительности жителей Тулы и слаженным действиям сотрудников Росгвардии и работника частного охранного предприятия удалось своевременно и в полной мере предотвратить возможные трагичные события», — сказано в сообщении на сайте ведомства.