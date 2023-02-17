Криминал 17 февраля 2023, 14:14 Мужчину с партией смартфонов задержали в аэропорту Минеральных Вод

Читать 360tv в

Мужчину, который пытался ввести в Россию из Дубая партию смартфонов, задержали в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил NewsTracker.ru со ссылкой на Минераловодскую таможню.

У задержанного обнаружили восемь незадекларированных телефонов от компании Apple. Он привез четыре устройства модели iPhone 14 Pro и еще четыре iPhone 14 Pro Max.

Реклама

По словам мужчины, технику он привез для того, чтобы подарить родственникам. Против него завели дело об админстративном правонарушении. Телефоны у злоумышленника изъяли.

Реклама