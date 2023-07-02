Эксклюзив 02 июля 2023, 12:06 Мужчину с окровавленными руками заметили на севере Москвы Источник «360»: жители Москвы пожаловались на мужчину в полотенце с окровавленными руками

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На Смольной улице в Москве заметили мужчину с окровавленными руками. Прохожие пожаловались на него в полицию, сообщил источник «360».

«По дороге в сторону станции метро „Беломорская“ идет мужчина в одном полотенце с окровавленными руками. Полицию просят поймать его», — отметил источник.

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По его словам, странного мужчину заметили возле корпуса 1 дома 61 на Смольной. Почему он оказался в городе раздетым и с окровавленными руками — пока неизвестно.

В мае житель столицы вызвал полицию, когда обнаружил на полу возле туалета лужу крови. Прибывшие на место правоохранители успокоили мужчину — в квартире разлили томатный сок. Выяснилось, что накануне вечером заявитель перебрал со спиртным и пролил напиток. Его мать решила проучить его и не стала убираться в надежде на то, что он уберется самостоятельно.

Ранее в Москве устроили поножовщину из-за кота. Пенсионер решил выпустить животное на улице, что не понравилось его невестке. Она схватила нож и несколько раз ударила свекра. Его отправили в больницу, но от госпитализации он отказался.