Криминал 22 февраля 2023, 17:38 Мужчину с наркотиками задержали в метро в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики на территории города. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, наркодилера арестовали на станции метро «Пролетарская». При себе у мужчины были 47 свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в свертках находился мефедрон.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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