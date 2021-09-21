Мужчину с наркотиками задержали в аэропорту Кургана

Полицейские задержали в аэропорту Кургана мужчину, у которого при себе были наркотики. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой сайт управления на транспорте МВД России по УрФО.

«В аэропорту Кургана сотрудники транспортной полиции выявили пассажира, который, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения, не ориентировался в пространстве и времени, а также говорил бессвязно. <…> В ходе проведения личного досмотра в его одежде был обнаружен и изъят бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вещества обнаружили в линейном пункте полиции. У мужчины в наличии было 0,25 грамма запрещенных веществ.