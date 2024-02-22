Криминал 22 февраля 2024, 16:51 Мужчину с мефедроном задержали в Волгоградской области

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В Волгоградской области правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, промышлявшего продажей наркотиков в регионе. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

Свертки с мефедроном стражи порядка обнаружили в тайниках, а также дома у задержанного. Всего было найдено около килограмма запрещенного вещества.

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Мужчина рассказал, что покупал мефедрон в интернете и сбывал его через тайники на территории области. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.